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Ракурс
Сергей Бабкин, скриншот видео

Бабкин перепел свой легендарный хит «Солдат» (ВИДЕО)

12 мар 2022, 15:18
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Сергій Бабкін переспівав популярну пісню «Солдат», записану ним ще у 2003 році у складі гурту 5'nizza.

У новому варіанті пісня стосується теми україно-російської війни. Співак виконав її просто під гітару, а в опублікованому відео показані відповідні кадри — від здійснюваних військами РФ бомбардувань українських міст до захопленої російської військової техніки.

Також у пісні тепер звучить відома фраза про російський корабель.

Відео опубліковане на YouTube каналі студії «Квартал 95» сьогодні, 12 березня.

Оригінальний варіант пісні «Солдат» з’явився у 2003 році як своєрідна відповідь пісні «Комбат» російського гурту «Любе».



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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Проте героїчний опір український військових та всього народу зірвав плани ворога зі швидкого захоплення країни. Сьогодні триває вже 17-й день спротиву російській навалі.

Источник: Ракурс


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