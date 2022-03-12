Сергей Бабкин, скриншот видео

https://racurs.ua/n168313-babkin-perepel-svoy-legendarnyy-hit-soldat-video.html

Ракурс

Сергій Бабкін переспівав популярну пісню «Солдат», записану ним ще у 2003 році у складі гурту 5'nizza.

У новому варіанті пісня стосується теми україно-російської війни. Співак виконав її просто під гітару, а в опублікованому відео показані відповідні кадри — від здійснюваних військами РФ бомбардувань українських міст до захопленої російської військової техніки.

Також у пісні тепер звучить відома фраза про російський корабель.

Відео опубліковане на YouTube каналі студії «Квартал 95» сьогодні, 12 березня.

Оригінальний варіант пісні «Солдат» з’явився у 2003 році як своєрідна відповідь пісні «Комбат» російського гурту «Любе».

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