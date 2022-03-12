Бабкін переспівав свій легендарний хіт «Солдат» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168313-babkin-perespivav-sviy-legendarnyy-hit-soldat-video.htmlРакурс
Сергій Бабкін переспівав популярну пісню «Солдат», записану ним ще у 2003 році у складі гурту 5'nizza.
У новому варіанті пісня стосується теми україно-російської війни. Співак виконав її просто під гітару, а в опублікованому відео показані відповідні кадри — від здійснюваних військами РФ бомбардувань українських міст до захопленої російської військової техніки.
Також у пісні тепер звучить відома фраза про російський корабель.
Відео опубліковане на YouTube каналі студії «Квартал 95» сьогодні, 12 березня.
Оригінальний варіант пісні «Солдат» з’явився у 2003 році як своєрідна відповідь пісні «Комбат» російського гурту «Любе».
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Проте героїчний опір український військових та всього народу зірвав плани ворога зі швидкого захоплення країни. Сьогодні триває вже 17-й день спротиву російській навалі.