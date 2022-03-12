Підрозділи ЗСУ тимчасово відійшли з Волновахи. Фото:

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Українські війська тимчасово залишили Волноваху в Донецькій області.

Бої зараз точаться на околицях міста. Крім того, під ударами ворога перебувають міста Торецьк та Авдіївка. А на півдні регіону наступ йде з боку Запорізької області. Також ворог наступає з Ізюму на кордоні з Харківською областю. Загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Яцьківка та Рубці, ці села фактично зруйновані. Про це 12 березня в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Волноваха. Українські війська зараз пішли з міста, і бої точаться на околицях міста, — зазначив він.

Кириленко додав, що зараз фактично не існує такого міста, як Волноваха. З населеного пункту евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована. До війни місто налічувало понад 100 тис. населення.

Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів, — наголосив керівник області.



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Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що на Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля противника зосереджені на захопленні міст Маріуполь та Сєвєродонецьк. Станом на 12 березня рашисти захопили східні околиці Маріуполя.