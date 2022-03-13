Подоляк поделился подробностями предстоящих переговоров с Россией

https://racurs.ua/n168338-podolyak-podelilsya-podrobnostyami-predstoyaschih-peregovorov-s-rossiey.html

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Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, заявив, що переговори з окупантами наближаються до адекватного сприйняття реальності російською стороною.

Тому зараз ми маємо можливість чітко артикулювати наші пропозиції та переговорні вимоги, — сказав він у коментарі «Українській правді».

За його словами, наступна зустріч буде 14−15 березня. Окрім того, Подоляк дав інтерв’ю російському провладному виданню «Комерсант». Він повідомив, що делегації також обговорюють компенсацію від РФ за руйнування в Україні.

На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток речень. Зокрема і з політичного врегулювання та головне з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все перебуває в умовних робочих групах, — заявив політик.

За словами Подоляка, делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, коли всі ключові позиції будуть узгоджені. Він також повідомив, договір між Росією та Україною має бути «багатокомпонентним».

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Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт — процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина — це мирна угода. Яким чином світ буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, довкола якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися, — наголосив він.

Джерело: «Українська правда», «Комерсант»