Ракетный удар по Яворивскому полигону – известно о 35 жертвах

https://racurs.ua/n168337-raketnyy-udar-po-yavorivskomu-poligonu-izvestno-o-35-jertvah.html

Ракурс

У Львівській області окупанти завдали ракетний удар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.

Станом на 13.00 13 березня відомо про 35 загиблих. Уточнену інформацію повідомив голова Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький.

Ще 134 людей з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. На 12.00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.

Потреби військового шпиталю прошу відстежувати на сторінці Фундація підтримки медицини для військових. Медики зараз потребують нашої допомоги, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, вночі 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, частину ракет вдалося збити.

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