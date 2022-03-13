В результате бомбардировки в Николаеве погибли девять человек

https://racurs.ua/n168336-v-rezultate-bombardirovki-v-nikolaeve-pogibli-devyat-chelovek.html

Ракурс

У Миколаєві окупанти продовжують бомбардувати місто. 13 березня влада повідомила про загибель дев’яти жителів.

Також є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім та прес-служба Національної поліції.

Місцеві видання повідомляють, що люди загинули у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу російською артилерією.

У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу.

Виникла пожежа. Також у Баштанці авіаобстріл здійснено по житлових будинках.

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Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію. Наша держава офіційно надіслала позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.