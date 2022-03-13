Основное направление боевых действий оккупантов назвал Арестович

https://racurs.ua/n168341-osnovnoe-napravlenie-boevyh-deystviy-okkupantov-nazval-arestovich.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента, заявив, що ворог зосереджує свої зусилля на українські сили оборони в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Противник визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступні на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь. Так сьогодні вночі була знищена значна кількість «живої» техніки та сили противника в Херсонські області, — заявив політик у своєму зверненні 13 березня.

Він додав, що Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київщина тримаються. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз здійснює заходи до перегрупування, підтягування сил.

Крім того, за словами Арестовича, українські війська нанесли по противнику нічних ударів: артилерійських та авіаційних.

Противник вдався до ударів у відповідь. Зокрема, в районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами. Зараз обстановка з’ясовується, — зазначив представник Офісу президента.



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Він додав, що українська сторона здійснює дипломатичні та гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців з оточених міст.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що бої ведуться вздовж всієї лінії розмежування в зоні ООС. Також повідомлялося, що Збройні сили України відійшли з Волновахи Донецької області.