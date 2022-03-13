Не пропускают даже священников – Зеленский о помощи Мариуполю (ВИДЕО)

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Володимир Зеленський, президент України, розповів, що вантаж з гуманітарною допомогою знаходиться у 80 км від Маріуполя. Окупанти не дозволяють доставити допомогу людям.

За його словами, Україна вивезла гуманітарними коридорами вже майже 125 тис. людей. Про це глава держава розповів у своєму зверненні 13 березня.

Сьогодні ключове завдання — Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша колона за дві години від Маріуполя, всього лише 80 км, — наголосив президент.

Зеленський додав, що українська сторона робить все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків православної церкви, які супроводжують вантаж — їжу, воду, медикаменти.

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