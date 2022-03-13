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Ракурс
Не пропускають навіть священників – Зеленський про допомогу Маріуполю (ВІДЕО)

Не пропускають навіть священиків — Зеленський про допомогу Маріуполю (ВІДЕО)

13 бер 2022, 14:22
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Володимир Зеленський, президент України, розповів, що вантаж з гуманітарною допомогою знаходиться у 80 км від Маріуполя. Окупанти не дозволяють доправити допомогу людям.

За його словами, Україна вивезла гуманітарними коридорами вже майже 125 тис. людей. Про це глава держава розповів у своєму зверненні 13 березня.

Сьогодні ключове завдання — Маріуполь, наш гуманітарний вантаж, наша колона за дві години від Маріуполя, всього лише 80 км, — наголосив президент.

Зеленський додав, що українська сторона робить все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви, які супроводжують вантаж — їжу, воду, медикаменти.



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100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля — щоб вантаж дійшов, подивимося, чи здатні в Москві почути. Усім українцям зараз важко, але ми переможемо і це 100%, — додав президент.

Джерело: Ракурс


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