Украина заняла второе место в итоговом медальном зачете Паралимпиады

https://racurs.ua/n168339-ukraina-zanyala-vtoroe-mesto-v-itogovom-medalnom-zachete-paralimpiady.html

Ракурс

Збірна України досягнула історичного успіху на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Наші параатлети здобули 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це дозволило синьо-жовтій команді посісти друге місце в підсумковому медальному заліку. Про це повідомляє НОК України.

Випередив українців лише Китай — переможець медального заліку Ігор у Пекіні — 61 нагорода (18−20−23). Замкнула топ-3 медального заліку Канада — 25 медалей (8−6−11).

Для української збірної це найкращий результат в історії зимових Паралімпійських ігор. Ніколи раніше наші параатлети не завершували змагання в топ-2 медального заліку.

До цього рекордним було третє місце на іграх у 2006 році. Потім українці тричі поспіль фінішували в топ-5 медального заліку.

Зазначимо, що на Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

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Нагадаємо, зимові Паралімпійські ігри-2022 почалися 4 березня і тривали до 13 березня.