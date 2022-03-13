В Мариуполе назвали потери гражданских из-за обстрелов рашистов

https://racurs.ua/n168348-v-mariupole-nazvali-poteri-grajdanskih-iz-za-obstrelov-rashistov.html

Ракурс

Через війну загинули 2 тис. 187 жителів Маріуполя. Це дані місцевої влади станом на 13 березня.

Російські окупанти упродовж останньої доби скинули приблизно 100 авіабомб на Маріуполь. У міській раді розповіли, що Маріуполь щодня потерпає від авіанальотів з боку рашистів.

Крім авіаударів, за 24 години агресор здійснив 22 бомбардування мирного міста.

Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру. Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО — це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні, — йдеться у повідомленні міської влади Маріуполя.

Сьогодні президент України розповів, що вантаж з гуманітарною допомогою знаходитьсяза 80 км від Маріуполя. Окупанти не дозволяють доправити допомогу людям.

Місто страждає 12 днів. У ньому немає води, тепла, мобільного зв’язку, закінчуються запаси їжі. Захисники діляться своїми запасами провізії з місцевими.

Жителі Маріуполя розповіли «Бабелю», як живе місто під постійними обстрілами з боку російських військ.

З 2 березня Маріуполь повністю відрізаний від усього. Немає звʼязку, води, світла, газу. Немає продуктів та підвозу води. Люди готують їжу на вогні, ходять на річку під обстрілами, щоб набрати воду. У підвалах помирають діти, тому що немає можливості приготувати їм їжу.

Жителі розповідають, що Маріуполь обстрілюють з усіх боків і виїхати з міста просто неможливо.

За 14 днів місто зруйноване настільки, що Донецьк і всі ці території не постраждали так за 8 років конфлікту з росією.

Також вони зазначають, що слова росіян про обстріл лише військових обʼєктів — це брехня. Жителі на власні очі бачать, як російські військові бомблять житлові будинки.

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