Первую фазу войны Россия проиграла – Призрак Киева дал интервью

https://racurs.ua/n168375-pervuu-fazu-voyny-rossiya-proigrala-prizrak-kieva-dal-intervu.html

Ракурс

У перший же день повномасштабного наступу Росії на Україну в небі Києва з’явився Привид — так охрестили винищувач, який щодня збиває ворожі літаки.

Перший же повітряний бій закінчився тим, що український пілот виконав віраж над збитим ворожим літаком на землі, пересвідчившись, що той таки знищено, пише «Цензор.нет».

Журналістам вдалося поспілкуватися з одним з пілотів васильківського аеродрому. Можливо, він і є тим самим Привидом.

Саме Привид Києва точними ударами авіабомб знищив командний пункт росіян. Про його розташування українська військова розвідка знала. А пілот чітко знищив ціль.

Треба знищувати не тільки генералів та аеродроми, а й систему керування. Сам по собі генерал цінності не має. Це лише ланцюг системи управління, який включає в себе органи управління, пункти управління та систему зв’язку. Навіть маленький підрозділ, яким добре управляють, може діяти доволі ефективно, — розповів пілот.

Привид Києва зазначив, що «славетна» російська армія не в змозі планувати дії. Коли це зрозуміли керівники російської армії, то почали особисто приїздити до підлеглих.

Коли ми розвалюємо систему управління, падає вся система, і після того їх, як кошенят, мочать наші добробати та тероборона, — прокоментував український захисник.

За його словами, льотний склад бригади розкиданий по різних аеродромах. Так само тут працюють пілоти з інших бригад: івано-франківської, луцької, миргородської та інших.

Васильківська бригада — останній бастіон. Поки ми тут є, росіяни не можуть літати в центр України. Вони самі добре знають, що як тільки сюди хтось прилетить, підніметься українська авіація і дасть гідну відсіч, — сказав Привид.

Він наголосив, що Європа та НАТО повинні закрити небо над Україною. Як би ефективно не працювали української пілоти, в Росії все ж у рази більше літаків. Це той випадок, коли кількість має значення.

Першу фазу війни Росія програла. Нею командували паркетні генерали. Тепер, як ми вже бачимо, в Україну почали присилати тих людей, які реально вміють воювати. А їх вже здають. Аби припинити війну, нам потрібно перебити найбільш підготованих керівний склад противника. І ми вже це робимо. Нам на правах анонімності злили дані кадирівських ватажків. Усі дані підтвердилися. І ми ефективно відпрацювали, — поділився знаменитий пілот.

Нагадаємо, за два тижні повномасштабного наступу Росії на Україну пілоти васильківського аеродрому збили більше ніж 20 літальних апаратів, через що і виникла легенда про Привида Києва, який захищає столицю та Україну.

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Декілька днів тому легендарний Привид Києва точними авіаударами знищив російський командний пункт. Як виявилося, інформацію про його розташування українській розвідці злили самі росіяни.

Джерело: «Цензор.нет»