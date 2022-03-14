Потери оккупантов на 19 день войны назвали в Генштабе. Фото: ВСУ

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Збройні сили України продовжують нещадно знищувати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб особового складу. Армія агресора втратила майже 400 танків, понад 1 тис. 200 броньованих машин, 77 літаків, майже 100 вертольотів та понад 600 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Армія росії за 19 днів війни з Україною втратила:

особового складу — понад 12 тис. осіб,

танків — 389

бойових броньованих машин — 1249

артилерійських систем — 150

РСЗВ — 64

засоби ППО — 34

літаків — 77

гелікоптерів — 90

автомобільної техніки — 617

кораблі /катери — 3

цистерн з пальним — 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по польових базах і складах окупантів, чим порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих агресором територіях України.