Ракурсhttps://racurs.ua/
Втрати окупантів на 19 день війни назвали в Генштабі. Фото: ЗСУ
Втрати окупантів на 19-й день війни назвали в Генштабі ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n168367-vtraty-okupantiv-na-19-y-den-viyny-nazvaly-v-genshtabi-zsu.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують нещадно знищувати ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб особового складу. Армія агресора втратила майже 400 танків, понад 1 тис. 200 броньованих машин, 77 літаків, майже 100 вертольотів та понад 600 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
.
Армія росії за 19 днів війни з Україною втратила:
- особового складу — понад 12 тис. осіб,
- танків — 389
- бойових броньованих машин — 1249
- артилерійських систем — 150
- РСЗВ — 64
- засоби ППО — 34
- літаків — 77
- гелікоптерів — 90
- автомобільної техніки — 617
- кораблі /катери — 3
- цистерн з пальним — 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8.
Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по польових базах і складах окупантів, чим порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих агресором територіях України.