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Втрати окупантів на 19 день війни назвали в Генштабі. Фото: ЗСУ

Втрати окупантів на 19-й день війни назвали в Генштабі ЗСУ

14 бер 2022, 10:37
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Збройні сили України продовжують нещадно знищувати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб особового складу. Армія агресора втратила майже 400 танків, понад 1 тис. 200 броньованих машин, 77 літаків, майже 100 вертольотів та понад 600 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



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Армія росії за 19 днів війни з Україною втратила:

  • особового складу — понад 12 тис. осіб,
  • танків — 389
  • бойових броньованих машин — 1249
  • артилерійських систем — 150
  • РСЗВ — 64
  • засоби ППО — 34
  • літаків — 77
  • гелікоптерів — 90
  • автомобільної техніки — 617
  • кораблі /катери — 3
  • цистерн з пальним — 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по польових базах і складах окупантів, чим порушити систему логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих агресором територіях України.

Джерело: Ракурс


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