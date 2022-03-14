ГСЧС просит остановить Геращенко, который сдает информацию врагу (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168381-gschs-prosit-ostanovit-geraschenko-kotoryy-sdaet-informaciu-vragu-video.htmlРакурс
Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ, розкритикували за оприлюднення неперевірених даних про ворожі обстріли столиці.
Чиновник втретє за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. Про це повідомила представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Антон Геращенко, ви вже третій раз сьогодні здаєте точки російським окупантам, які вони не дообстрілювали. Ви третій раз даєте точки, називаєте точну адресу, куди потрапили ворожі снаряди. Я як працівник ДСНС не боюся, хоча ви маєте владу мене звільнити. Але досить, досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим, не перевіривши, давши точні координати, де вороги обстрілюють наші житлові квартали! — емоційно заявила Водолага.
Вона підкреслила, що якщо її звільнять, то буде рішення та позиція саме Геращенка. Більшість коментаторів підтримали її, розкритикувавши дії та поведінку Геращенка.
Сам радник міністра поки що не відреагував на звернення речниці столичного управління ДСНС.