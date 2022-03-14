ГСЧС просит остановить Геращенко, который сдает информацию врагу (ВИДЕО)

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Ракурс

Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ, розкритикували за оприлюднення неперевірених даних про ворожі обстріли столиці.

Чиновник втретє за сьогодні здав російським окупантам точки в Києві, куди поцілили їхні ракети. Він вкотре називає точні адреси, куди влучають ракети. Про це повідомила представниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Антон Геращенко, ви вже третій раз сьогодні здаєте точки російським окупантам, які вони не дообстрілювали. Ви третій раз даєте точки, називаєте точну адресу, куди потрапили ворожі снаряди. Я як працівник ДСНС не боюся, хоча ви маєте владу мене звільнити. Але досить, досить вже давати недостовірну інформацію і бути першим, не перевіривши, давши точні координати, де вороги обстрілюють наші житлові квартали! — емоційно заявила Водолага.

Вона підкреслила, що якщо її звільнять, то буде рішення та позиція саме Геращенка. Більшість коментаторів підтримали її, розкритикувавши дії та поведінку Геращенка.

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Сам радник міністра поки що не відреагував на звернення речниці столичного управління ДСНС.