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Ракурс
Инсулин будет предоставляться бесплатно на время войны – где получить

Инсулин будет предоставляться бесплатно на время войны — где получить

14 мар 2022, 16:16
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Кабінет міністрів вирішив надавати інсулін громадянам безкоштовно на час дії воєнного стану.

Про це із посиланням на рішення уряду повідомили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

Кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат.

Для того, щоб отримати інсулін безплатно треба:

знайти у таблиці вкладку з адресами аптек свого міста та визначити найближчий заклад;



.

безпосередньо в аптеці треба надати електронний або паперовий рецепт.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyt8gy8oc6M6aBqmnDRVjTLOYUtYgj1yg0iQ3vquPlE/edit#gid=1139995851

Источник: Ракурс


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