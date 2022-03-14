Інсулін надаватимуть безкоштовно на час війни – де отримати

https://racurs.ua/ua/n168386-insulin-nadavatymut-bezkoshtovno-na-chas-viyny-de-otrymaty.html

Ракурс

Кабінет міністрів вирішив надавати інсулін громадянам безкоштовно на час дії воєнного стану.

Про це із посиланням на рішення уряду повідомили у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони.

Кошти за виробництво інсуліну повністю компенсують з держбюджету, тому пацієнтам не потрібно буде доплачувати за препарат.

Для того, щоб отримати інсулін безплатно треба:

знайти у таблиці вкладку з адресами аптек свого міста та визначити найближчий заклад;

.

безпосередньо в аптеці треба надати електронний або паперовий рецепт.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qyt8gy8oc6M6aBqmnDRVjTLOYUtYgj1yg0iQ3vquPlE/edit#gid=1139995851