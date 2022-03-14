Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов возле Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n168387-rashistskie-nedoumki-vzorvali-chast-boepripasov-vozle-zaporojskoy-aes.html

Ракурс

Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку № 1 захопленої ними Запорізької АЕС.

Вибух стався на майданчику атомної станції. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатом».

Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.

Зазначається, що росіяни планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.

.

Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.