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Ракурс
Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів біля Запорізької АЕС

Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів біля Запорізької АЕС

14 бер 2022, 16:42
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Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку № 1 захопленої ними Запорізької АЕС.

Вибух стався на майданчику атомної станції. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатом».

Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.

Зазначається, що росіяни планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.



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Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.

Джерело: Ракурс


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