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Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів біля Запорізької АЕС
Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів біля Запорізької АЕСhttps://racurs.ua/ua/n168387-rashystski-nedoumky-pidirvaly-chastynu-boieprypasiv-bilya-zaporizkoyi-aes.htmlРакурс
Російські терористи підірвали частину боєприпасів неподалік енергоблоку № 1 захопленої ними Запорізької АЕС.
Вибух стався на майданчику атомної станції. На момент підриву персонал станції залишав робочі місця. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатом».
Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
Зазначається, що росіяни планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.
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Чи змінився радіаційний фон на території Запорізької АЕС після вибухів, наразі невідомо.