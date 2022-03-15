Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Командный пункт рашистов сравняли с землей защитники Черниговщины

Командный пункт рашистов сравняли с землей защитники Черниговщины (ФОТО)

15 мар 2022, 09:33
999

Командний пункт фашистів рф зрівняли із землею захисники Чернігівщини. Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Північ».

КП «Z» чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування «Північ», обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть, — йдеться у повідомленні захисників України.

У понеділок внаслідок нанесення влучного вогневого ураження наші війська ліквідували командний пункт московських окупантів та значну кількість його живої сили і військової техніки.

Смерть московським окупантам! — додали у Збройних силах України.



.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров