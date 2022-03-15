Командний пункт рашистів зрівняли із землею захисники Чернігівщини

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Командний пункт фашистів рф зрівняли із землею захисники Чернігівщини. Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Північ».

КП «Z» чернігівські оборонці помножили на нуль. Військові частини оперативного командування «Північ», обороняючи Сіверщину, впевнено продовжують вичищати з української землі рашистську нечисть, — йдеться у повідомленні захисників України.

У понеділок внаслідок нанесення влучного вогневого ураження наші війська ліквідували командний пункт московських окупантів та значну кількість його живої сили і військової техніки.

Смерть московським окупантам! — додали у Збройних силах України.

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