Закон о коллаборационизме подписал Зеленский

https://racurs.ua/n168418-zakon-o-kollaboracionizme-podpisal-zelenskiy.html

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Закон про колабораціонізм підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з документом, за співпрацю з росією тепер загрожує кримінальна відповідальність. Про це під час телемарафону повідомив віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Закон про колабораціонізм підписаний вже президентом, за моєю інформацією, буде опублікований, — заявив Корнієнко.

Йдеться про два нормативні акти, що стосуються колабораційної діяльності, а саме № 5143 та № 5144.

Кримінальний кодекс України доповниться ст. 111−1 «Колабораційна діяльність». За співпрацю з державою-агресором, окупаційною адміністрацією, збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах передбачається кримінальну відповідальність — тюремне ув’язнення терміном на 15 років.

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Водночас закон № 5143 дозволяє ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це нововведення також стосується юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за державну зраду і диверсії.