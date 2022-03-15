Комендантский час в Киеве будет действовать почти двое суток. Фото: depo.ua

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Комендантську годину в Києві запровадили майже на дві доби.

За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20.00 у Києві запроваджується комендантська година. Вона діятиме до 7.00 17 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Сьогодні — складний і небезпечний момент, — пояснив це рішення міський голова.

Столичний градоначальник пояснив, що заборонено пересуватися містом без перепусток під час комендантської години. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття.

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Усіх киян Кличко попросив підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або в укритті.

Нагадаємо, востаннє комендантську годину в Києві майже на дві доби запроваджували 26 лютого. Тоді наголошувалося, що ворожими диверсантами вважатимуться особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години.