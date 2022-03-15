Лукашенко о войне - Не собираемся ввязываться в эту «операцию»

https://racurs.ua/n168431-lukashenko-o-voyne-ne-sobiraemsya-vvyazyvatsya-v-etu-operaciu.html

Ракурс

Олександр лукашенко, білоруський диктатор, 15 березня під час брифінгу щодо «успішного» подолання санкцій сусідньою країною, яка підтримує фашистську армію військових злочинців рф, заявив, що військових білорусі на території України немає і вони не братимуть участь у війні проти України.

Подумайте, що ми можемо там дати росії? Що стосується особового складу, там достатньо своїх воїнів. Чи можемо ми щось росії з погляду озброєнь додати? Та ні. Ми все це закуповуємо в рф. Вони все це мають, і навіть краще. Тому нам там нічого робити. І нас туди не кличуть, — переконує самопроголошений президент білорусі.

Лукашенку довелося кілька разів повертатися до теми рашистського нападу на Україну й запевняти чиновників про неучасть мінська у «спецоперації».

Ще раз хочу наголосити (ви це знаєте краще, ніж інші): ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної необхідності, — додав лукашенко.

Разом з тим він підтвердив, що білорусь не здатна самостійно воювати, оскільки «все закуповує в рф».

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Наше завдання — попередити напад з тилу на війська, що просуваються. Російські. Ось цього ми ніколи не повинні допустити. Ніколи! Це буде схоже на зраду, — заявив диктатор.

Він також почав марити про уявну загрозу для кордонів білорусі з «північного заходу, заходу і півдня».