Кладбище разбитой российской техники в Украине показали на видео

Разбита техника России. Фото:

https://racurs.ua/n168439-kladbische-razbitoy-rossiyskoy-tehniki-v-ukraine-pokazali-na-video.html

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Залишки розбитої колони російських окупантів зняли на відео у Харківській області.

На автошляху в районі Старого Салтова після зустрічі зі Збройними силами України на кілометри розтягнулася згоріла техніка. Відео так званого кладовища російських танків та вантажівок в мережі публікують місцеві мешканці та водії.

Мерзота. Ось вони валяються, руки і ноги. Сподіваюся, вони поклали в кишені насіння, щоб потім соняшники з них проросли, — зазначила авто відео.



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Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13 тис. 500 осіб, 404 танки, 1 тис. 279 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 81 літак, 95 гелікоптерів та 640 одиниць автомобільної техніки.