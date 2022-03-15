Трудоустройство в Польше – новые возможности для украинцев

https://racurs.ua/n168440-trudoustroystvo-v-polshe-novye-vozmojnosti-dlya-ukraincev.html

Ракурс

Начало военных действий на территории Украины и открытой агрессии России ознаменовало большой наплыв беженцев в страны Европы. Выехало более 2 млн украинцев, а Польша сумела принять около 1,2 млн человек. Для каждого из них создаются комфортные условия проживания, предлагается медицинская и психологическая помощь.

Те, кто могут и хотят работать, по итогу превращаются в трудовых мигрантов с возможностью получения в будущем вида на жительство. Сегодня Работа в Польше как никогда прибыльная из-за развития экономики и потребности в рабочей силе. Помощь в поиске работы предложат волонтеры по факту приезда на территорию Польши, но желающие также могут воспользоваться сервисом layboard.com, где за считанные минуты можно будет найти предпочтительную вакансию.

Популярные вакансии

Учитывая статус беженца, большинство работодателей готовы предложить самую простую работу без квалификации. Среди популярных вакансий нужно отметить:

уборщицы;

разнорабочие;

водители;

сборщики и упаковщики;

официанты.

Необходимо начать изучать язык, приспосабливаться к условиям и требованиям, а также адаптироваться в новом коллективе. Желательно, чтобы возраст потенциального работника не превышал 55 лет. Основной фактор — это желание работать, обучаться и получать новые знания.

Уровень заработной платы

Средняя зарплата составляет 1200 евро, что является в три раза выше средних показателей в Украине. Это отличный шанс для беженцев не просто спастись от войны, но и начать новую жизнь в европейском государстве, оформляя в будущем соответствующие документы для постоянного места жительства. Наибольшую зарплату получают водители — от 1500 евро.

.

Основная необходимость в работниках наблюдается в сферах грузоперевозок и производстве. Необходимы упаковщики и водители, готовые перевозить грузы по всей Европе. Аренда отдельной комнаты в Польше составляет от 250 евро, а коммунальные платежи в среднем составляет 150 евро.

Преимущества работы в Польше

Каждый работник имеет социальный пакет и защищен от неприемлемых действий работодателя. Учитывая, что большинство потенциальных работников являются беженцами, они дополнительно получают пособие и всяческую помощь. Женщины с детьми могут рассчитывать на комфортные условия для обучения детишек. Им предлагаются детские сады и школы. В планах будет открытие несколько школ, где обучение проходит на украинском языке.