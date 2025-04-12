Анджей Дуда считает Дональда Трампа лучшим шансом для мира в Украине. Фото:

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Президент Польщі Анджей Дуда вважає главу США Дональда Трампа найкращим шансом для миру в Україні.

Польський лідер вважає, що американський президент має найкращі шанси закінчити війну в Україні. При цьому Дуда наголосив, що будь-який мир має бути «справедливим і тривалим». Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Якщо хтось і здатний змусити росію припинити війну, то це, найімовірніше, тільки президент Сполучених Штатів, — цитує ЗМІ його заяву.

Також, коментуючи переговори американської сторони з диктатором рф володимиром путіним, Дуда зазначив, що «має уявлення» про російського лідера. Однак тепер тягар мирних переговорів на основі Мінських угод лягає на Трампа.

Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це, адже для Європи, яка є сусідом росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим, — зазначив президент Польщі.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що президент Дональд Трамп розчарований і українською, і російськими сторонами у переговорах для завершення війни. При цьому у Сполучених Штатах Америки вважають, що мають «важелі впливу» в переговорах і збираються використати ці важелі.

Джерело: Sky News