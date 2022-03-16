Колонну орды поджарили ВСУ в Киевской области

Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня опублікував відео знищення колони військових злочинців фашистської росії на території Київської області.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, оборона Києва — стратегічне завдання мужніх захисників України.

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Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються містяни. Київ вистоїть! — переконаний Залужний.