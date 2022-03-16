Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Колонну орды поджарили ВСУ в Киевской области

Колонну орды поджарили ВСУ в Киевской области (ВИДЕО)

16 мар 2022, 10:17
999

Генеральний штаб Збройних сил України 16 березня опублікував відео знищення колони військових злочинців фашистської росії на території Київської області.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, оборона Києва — стратегічне завдання мужніх захисників України.



.

Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються містяни. Київ вистоїть! — переконаний Залужний.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров