Украина пытается организовывать гумкоридоры в пострадавшие города, фото: УНН

https://racurs.ua/n168461-ukraina-ne-poluchila-ot-krasnogo-kresta-otveta-po-novym-gumkoridoram.html

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Україна не отримала від Міжнародного Комітету Червоного Хреста відповіді щодо гуманітарних коридорів для евакуації людей на сьогодні, 16 березня.

Так, залишається відкритим питання організації таких коридорів для Ізюма та Маріуполя. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Верещук наголосила, що в останні дні окупанти почали грубо порушувати домовленості про припинення вогню під час роботи гуманітарних коридорів.

Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти і точки збору людей, з яких планувалась евакуація мирного населення, а також брати в заручники супроводжуючих осіб, — зазначила Верещук. — Так, продовжує знаходитись у полоні наш рятувальник Олексій Данченко.

Також міністр нагадала, що вчора, 15 березня, окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування у Маріуполі, й, прикриваючись мирними жителями, ведуть з медзакладу обстріли, що становить величезну загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами.

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» сьогодні запускає додаткові евакуаційні рейси до низки міст.