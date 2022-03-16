«Укрзалізниця» запустит дополнительные эвакуационные поезда 16 марта, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n168458-dopolnitelnye-evakuacionnye-poezda-zapuskaet-ukrzaliznicya-detali.html

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«Укрзалізниця» сьогодні, 16 березня, запустить додаткові евакуаційні рейси.

Про це повідомляється на сторінці держкомпанії в соціальній мережі Фейсбук.

З Харкова сьогодні відправляються такі поїзди :

9.40 — № 229/230 Харків — Ужгород;

13.00 — № 239/240 Харків — Львів.

Із Дніпра:

10.30 — № 907/908 Дніпро — Хелм;

12.30 — № 903/904 Дніпро — Самбір;

14.00 — Інтерсіті+ Дніпро — Львів;

20.00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.

Із Краматорська:

13.00 — № 271/272 Краматорськ — Ковель;

16.00 — № 269/270 Краматорськ — Львів.

Із Кривого Рогу:

11.00 — № 219/220 Кривий Ріг — Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32 та з Бердичева до Хелма о 22.00.

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по залізничній станції Запоріжжя-2. В результаті зазнала ушкоджень інфраструктура станції. Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки.

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Також на станції перебували приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна. Персонал та пасажири не постраждали.

«Укрзалізниця» обіцяє в найкоротші терміни відновити усю пошкоджену інфраструктуру станції.