Ракурсhttps://racurs.ua/
«Укрзалізниця» запустит дополнительные эвакуационные поезда 16 марта, фото: «24 канал»
Дополнительные эвакуационные поезда запускает «Укрзалізниця» — деталиhttps://racurs.ua/n168458-dopolnitelnye-evakuacionnye-poezda-zapuskaet-ukrzaliznicya-detali.htmlРакурс
«Укрзалізниця» сьогодні, 16 березня, запустить додаткові евакуаційні рейси.
Про це повідомляється на сторінці держкомпанії в соціальній мережі Фейсбук.
З Харкова сьогодні відправляються такі поїзди :
- 9.40 — № 229/230 Харків — Ужгород;
- 13.00 — № 239/240 Харків — Львів.
Із Дніпра:
- 10.30 — № 907/908 Дніпро — Хелм;
- 12.30 — № 903/904 Дніпро — Самбір;
- 14.00 — Інтерсіті+ Дніпро — Львів;
- 20.00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.
Із Краматорська:
- 13.00 — № 271/272 Краматорськ — Ковель;
- 16.00 — № 269/270 Краматорськ — Львів.
Із Кривого Рогу:
- 11.00 — № 219/220 Кривий Ріг — Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22.32 та з Бердичева до Хелма о 22.00.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по залізничній станції Запоріжжя-2. В результаті зазнала ушкоджень інфраструктура станції. Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки.
.
Також на станції перебували приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна. Персонал та пасажири не постраждали.
«Укрзалізниця» обіцяє в найкоротші терміни відновити усю пошкоджену інфраструктуру станції.