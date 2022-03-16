Коалиция по документированию военных преступлений рф заработала в Украине

https://racurs.ua/n168467-koaliciya-po-dokumentirovaniu-voennyh-prestupleniy-rf-zarabotala-v-ukraine.html

Ракурс

Коаліція з документування воєнних злочинів «Україна. П’ята ранку / Ukraine 5 AM Coalition». Вона фіксує воєнні злочини, злочини проти людяності та грубі порушення прав людини (вбивства та поранення мирних жителів, знищення цивільних споруд, культурних об'єктів, мародерство, перешкоджання мітингам та викрадення проукраїнських активістів).

Надсилати свідчення можна на пошту: warcrimesos.ua@gmail.com.

Правозахисники мають на меті притягнути до відповідальності вище керівництво фашистської росії й безпосередніх виконавців воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Коаліцію утворили 16 українських правозахисних організацій, серед яких:

ZMINA. Центр прав людини

Українська Гельсінська спілка з прав людини — УГСПЛ

Ukrainian Legal Advisory Group

Regional Center for Human Rights

Медійна ініціатива за права людини

Інститут миру і порозуміння

Center for Civil Liberties (Центр Громадянських Свобод)

Крим_ SOS

Кримська правозахисна група

Восток SOS

Центр «Соціальна дія»

Адвокатська дорадча група

Харківський інститут соціальних досліджень

Фундація DEJURE

Truth Hounds

Освітній дім прав людини в Чернігові (Human Rights House in Chernihiv)

Гюндуз Мамедов, заступник генерального прокурора 2019−2021 р.

Денис Рабомізо, адвокат, партнер Rabomizo Law Firm.

Основна робота коаліції складатиметься з декількох напрямків:

документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних у ході російської збройної агресії проти України; інформування громадськості в Україні і за кордоном про найтяжчі злочини під час російської агресії в Україні; навчання журналістів та волонтерів щодо роботи зі свідками воєнних злочинів та документування; захист жертв російсько-української війни шляхом використання національних та міжнародних механізмів правосуддя; забезпечення ефективної скоординованої співпраці національних та міжнародних неурядових організацій щодо процесів правосуддя; сприяння забезпеченню невідворотності покарання за найтяжчі злочини та створенню спеціальних механізмів притягнення до відповідальності владної верхівки рф за скоєння злочину агресії проти України.



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Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило сайт «Доказ». На ньому можна поділитися інформацією про воєнні злочини та злочини проти людяності. Усі докази використають для притягнення росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.