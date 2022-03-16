Зеленский жестко ответил на появление в телеэфире сообщения о «капитуляции»

https://racurs.ua/n168472-zelenskiy-jestko-otvetil-na-poyavlenie-v-teleefire-soobscheniya-o-kapitulyacii-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував хакерську атаку російських фашистів на канал «Україна 24», де 16 березня зʼявився рухомий рядок із нібито закликом глави нашої держави до капітуляції.

Я можу запропонувати скласти зброю тільки російським військовим і повертатись додому, а ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сімʼї. Так що складати зброю ми не збираємося — до нашої перемоги, — наголосив Зеленський.

Відповідне відео оприлюднено на офіційних сторінках глави держави.

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Нагадаємо, сьогодні телеканал «Україна 24» повідомив про кібератаку. Хакери, які допомагають військовим злочинцям мордору, зламали рухомий рядок і транслювали «повідомлення» Зеленського про нібито «капітуляцію».

Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Це фейк! Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія рф зазнає поразок у боях з Українською армією! — заявив канал «Україна 24».