Киев ответил на заявление кремля о «шведской модели» для Украины

https://racurs.ua/n168474-kiev-otvetil-na-zayavlenie-kremlya-o-shvedskoy-modeli-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Спікер кремля дмитро пєсков сьогодні заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс. В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на чергові марення військових злочинців у москві.

Ідея України як демілітаризованої країни з власною армією, за прикладом Австрії чи Швеції, може розглядатися як компроміс, — цитують пєскова пропагандистські ЗМІ фашистської рф.

Водночас радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання російської сторони про «шведський» або «австрійський» варіанти нейтралітету.

Ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про шведську чи австрійську моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки, — наголосив він.

З слів Подоляка, «український» варіант передбачає абсолютні гарантії безпеки.

Це означає, що підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні. А беруть активну участь на стороні України в конфлікті та офіційно забезпечують нам негайне постачання необхідного обсягу зброї, — пояснив він.

Окрім цього, в офісі Зеленського не бажають, щоб Україна залежала від бюрократичних процедур, які дозволяють чи не дозволяють закривати небо від ракет.

Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обовʼязково буде закрите, — додав радник Єрмака.



.



Він наголосив, що Україна ніколи не була мілітаристською державою, яка нападала чи планувала нападати на сусідів, і тому сьогодні хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Словам Подоляка передувала заява члена російської делегації володимира мединського, який сказав, що Україна на переговорах пропонувала «австрійський» чи «шведський» варіант нейтральної демілітаризованої держави, яка має власну армію та військово-морські сили.