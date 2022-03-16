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Путин считает, что в Украине у него все «идет по плану»
Путин считает, что в Украине у него все «идет по плану»https://racurs.ua/n168485-putin-schitaet-chto-v-ukraine-u-nego-vse-idet-po-planu.htmlРакурс
путін продовжує заявляти, що їхня «спецоперація» в Україні триває за планом і буде доведена до кінця.
Він укотре повторив пропагандистські наративи про те, що Україна нібито розробляла ядерну зброю, а США розгорнули на українській території мережу біолабораторій, де створювали біологічну зброю.
Ще путін говорить, що у проблемах росії винний Захід, який намагається «розчленувати» рф і розколоти суспільство.
Операція розвивається успішно, у суворій відповідності до заздалегідь затверджених планів, — цитують росЗМІ слова диктатора на нараді щодо заходів соціально-економічної підтримки російських регіонів.
За його твердженням, тактика Міноборони РФ «цілком себе виправдала, робиться все, щоб уникнути втрат серед мирного населення».
Господар Кремля також заявив, що західні покровителі «підштовхують Київ до кровопролиття», постачаючи зброю та найманців. Він знову повторив, що Росія не має на меті окупувати Україну, бо якби російські війська діяли лише на Донбасі, це не призвело б до «ліквідації загрози», а там пролягла б «нова лінія фронту».
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Варто нагадати, що за три тижні у війні проти України російська армія вже втратила більше солдат, ніж у двох чеченських війнах. Також, вочевидь, плановою путін вважає утилізацію великої кількості російської техніки.