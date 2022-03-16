Путін каже, що в Україні у нього все йде за планом

https://racurs.ua/ua/n168485-putin-vvajaie-scho-v-ukrayini-u-nogo-vse-yde-za-planom.html

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путін продовжує заявляти, що їхня «спецоперація» в Україні триває за планом і буде доведена до кінця.

Він укотре повторив пропагандистські наративи про те, що Україна нібито розробляла ядерну зброю, а США розгорнули на українській території мережу біолабораторій, де створювали біологічну зброю.

Ще путін говорить, що у проблемах росії винний Захід, який намагається «розчленувати» рф і розколоти суспільство.