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Пентагон одобрил предоставление Украине систем ПВО, ПТРК, дронов и боеприпасов
Пентагон одобрил предоставление Украине систем ПВО, ПТРК, дронов и боеприпасовhttps://racurs.ua/n168495-pentagon-odobril-predostavlenie-ukraine-sistem-pvo-ptrk-dronov-i-boepripasov.htmlРакурс
Президент США Джо Байден оголосив про військову допомогу Україні.
Президент оголосив у зверненні 16 березня повний список військової допомоги Україні від США.
Пентагон передає Україні:
- 800 протиповітряних систем (включно з системами збільшеної дальності);
- 9 тис. протитанкових систем;
- 7 тис. одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети);
- 20 млн патронів;
- дрони.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що країни НАТО надіслали зенітні комплекси радянського та російського виробництва, у тому числі С-300, які раніше запитувала Україна.
Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес підтвердив постачання Україні ПЗРК Starstreak.
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Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", — сказав Уоллес.
ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.