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Ракурс
Пентагон одобрил предоставление Украине систем ПВО, ПТРК, дронов и боеприпасов

Пентагон одобрил предоставление Украине систем ПВО, ПТРК, дронов и боеприпасов

16 мар 2022, 19:30
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Президент США Джо Байден оголосив про військову допомогу Україні.

Президент оголосив у зверненні 16 березня повний список військової допомоги Україні від США.

Пентагон передає Україні:

  • 800 протиповітряних систем (включно з системами збільшеної дальності);
  • 9 тис. протитанкових систем;
  • 7 тис. одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети);
  • 20 млн патронів;
  • дрони.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що країни НАТО надіслали зенітні комплекси радянського та російського виробництва, у тому числі С-300, які раніше запитувала Україна.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес підтвердив постачання Україні ПЗРК Starstreak.



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Життєво важливо, щоб Україна зберегла здатність літати і придушувати російські повітряні атаки. У відповідь на запити України уряд ухвалив рішення розглянути питання про безоплатну передачу високошвидкісних переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Ми вважаємо, що це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо", — сказав Уоллес.

ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Источник: Ракурс


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