Россияне умышленно уничтожили театр в Мариуполе, где скрывались сотни людей (ФОТО)

https://racurs.ua/n168494-rossiyane-umyshlenno-unichtojili-teatr-v-mariupole-gde-pryatalis-sotni-ludey-foto.html

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Маріупольська міська рада повідомляє, що російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей.

Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів.

Після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє мерія.

Нардеп Сергій Тарута повідомив, що в Маріуполі тривають жорстокі бої і ніхто не може дістатися завалів.

Ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше — не можемо їх із-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися у театрі з маленькими дітьми, — повідомив парламентарій.

Тарута пообіцяв знайти «кожного льотчика, який скидає на Маріуполь та інші українські міста бомби».

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