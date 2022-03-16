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Ракурс
Росіяни умисно знищили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей

Росіяни умисно знищили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей (ФОТО)

16 бер 2022, 19:16
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Маріупольська міська рада повідомляє, що російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей.

Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів.

Росіяни умисно знищили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей

Після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє мерія.

Нардеп Сергій Тарута повідомив, що в Маріуполі тривають жорстокі бої і ніхто не може дістатися завалів.

Ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше — не можемо їх із-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися у театрі з маленькими дітьми, — повідомив парламентарій.

Росіяни умисно знищили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей

Тарута пообіцяв знайти «кожного льотчика, який скидає на Маріуполь та інші українські міста бомби».



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Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимося, доки хоч один із них дихає. Ми зітремо з лиця землі кожного. Це наш святий обов’язок, — резюмував Тарута.

Джерело: Ракурс


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