Росіяни умисно знищили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n168494-rosiyany-umysno-znyschyly-teatr-u-mariupoli-de-hovalysya-sotni-ludey-foto.htmlРакурс
Маріупольська міська рада повідомляє, що російські війська цілеспрямовано знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей.
Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів.
Після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє мерія.
Нардеп Сергій Тарута повідомив, що в Маріуполі тривають жорстокі бої і ніхто не може дістатися завалів.
Ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше — не можемо їх із-під завалів дістати. Багато маріупольців ховалися у театрі з маленькими дітьми, — повідомив парламентарій.
Тарута пообіцяв знайти «кожного льотчика, який скидає на Маріуполь та інші українські міста бомби».
Ми знайдемо кожного. Знайдемо і знищимо. Ми не зупинимося, доки хоч один із них дихає. Ми зітремо з лиця землі кожного. Це наш святий обов’язок, — резюмував Тарута.