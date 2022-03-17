Пропагандист рф под видом украинца ищет работу в Польше

https://racurs.ua/n168534-propagandist-rf-pod-vidom-ukrainca-ischet-rabotu-v-polshe.html

Ракурс

Вячеслав Ковтун, украинский «политолог», который часто появлялся на российских пропагандистских шоу и становился там предметом насмешек, уехал из рф.

Теперь он живет в Варшаве и ищет там работу журналиста. Об этом на своей странице в Facebook пишет народный депутат Украины восьмого созыва Борислав Береза.

Помните эту мразь? Это Вячеслав Ковтун, который за 30 серебренников исполнял на россия-тв роль тупого украинца-политолога в днище-шоу Соловьева и Сукабеевой. Да, в зомби-программах кремлевских пропагандонов он играл роль дебильного, ограниченного и туповатого украинца, который был «мальчиком для битья». Так вот, эта тварь свалила из РФ… в Польшу и теперь пытается устроиться на ТВ там, — отметил он.

Вячеслав Ковтуну 53 года, в свое время он попал в базу «Миротворца» из-за «сознательного участия в антиукраинской пропаганде.

Надеюсь, наше граждане смогут помочь навести резкость нашим польским коллегам на эту проститутку. И надеюсь, что в личной встрече с ним они пошлют ему лучики добра. Какие времена — такие будут и лучики. Манкурт это заслужил, — написал Береза.

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Напомним, канадские власти решили заблокировать два российских пропагандистских телеканала. Речь идет о RT (Russia Today) и RT France.