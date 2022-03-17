У рашистов заканчиваются «Калибры» и «Искандеры» – Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n168544-u-rashistov-zakanchivautsya-kalibry-i-iskandery-genshtab-vsu.html

Ракурс

Війна в Україні триває вже 22 добу, український народ мужньо бореться з окупантами. Ворог втратив наступальний потенціал та зупинений на всіх напрямках.

Станом на 17 березня 18.00 противник має значні проблеми з логістикою, продовжує зазнавати втрат. На окремих напрямках здійснює блокування підрозділів Збройних сил України, повідомили у Генштабі.

У зв’язку з тим, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування «Калібр» та оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії, — йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує тримати Маріуполь в облозі та перейшов до тотального знищення об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та об'єктів життєзабезпечення, чим створює передумови для поглиблення гуманітарної кризи у місті.

З метою залякування цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях загарбники вдаються до викрадень та затримань представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Крім підрозділів російських збройних сил у Херсонській області зафіксовано перебування співробітників поліції Краснодарського краю та тимчасово окупованого росіянами Криму.

Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції. Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої «поліції».

За наявною інформацією, у зв’язку з неможливістю якісного комплектування угруповання окупаційних військ, з 20 березня цього року на тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочинається чергова хвиля мобілізації до лав 1-го армійського корпусу.

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Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва.