НАТО пообещало наращивать объемы военной помощи Украине

https://racurs.ua/n168546-nato-poobeschalo-naraschivat-obemy-voennoy-pomoschi-ukraine.html

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НАТО розуміє важкість ситуацію в Україні через варварські дії російських окупантів, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, реакцією НАТО буде нарощування військової допомоги нашій державі. Про це Столтенберг у Берліні під час прес-конференції, пише «Укрінформ».

Щодня ми бачимо жертви серед цивільних та руйнування, у тому числі — атаки на лікарні, школи, на цивільну інфраструктуру. Саме тому союзники по НАТО наростили підтримку, зокрема, шляхом надання сучасних систем озброєння, засобів протиповітряної оборони та протитанкової зброї, боєприпасів та пального, усього, що є критичним для спротиву, який українські сили змогли організувати проти російських сил вторгнення, — сказав він.

Генсек додав, що міністри оборони НАТО підтвердили, що будуть продовжувати цю критично необхідну підтримку для України

Він нагадав, що НАТО почало активно підтримувати Україну ще з 2014 року, коли росія окупувала Крим.

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Тож армія України та сили оборони нині є значно більшими, значно сильнішими, набагато краще оснащеними та тренованими, вони мають кращу систему управління, ніж це було у 2014 році, — сказав генеральний секретар НАТО.

Джерело: «Укрінформ»