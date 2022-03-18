Оборона Украины. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n168547-svodki-genshtaba-armiya-unichtojila-kolonny-i-podrazdeleniya-dvuh-polkov-vraga.html

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Україна продовжує 23-тю добу мужньо оборонятися від навали російських загарбників.

Вчора, 17 березня, Збройні сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі. Військові частково знищили та зупинили постування вглиб країни підрозділи зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил російської федерації. Про це 18 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Українська авіація та сили ППО минулої доби завдали потужних ударів по колонах військової техніки противника. Крім того, було знищено 14 повітряних російських цілей — сім літаків, вертоліт, три безпілотники та три крилаті ракети.

У Генштабі наголошують, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси, тому до війни з Україною росія приховано залучає строковиків, так званих добровольців, курсантів та бойовиків з Сирії.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил російської федерації і найманців брати участь у війні проти України, — переконують в Генштабі.



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Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ 17 березня повідомляли, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування «Калібр» та оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у ході перших двадцяти діб операції. Тому снарядами невибіркової дії окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст.