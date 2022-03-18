Уничтожение вражеской техники с ПТРК «Стугна» попало на видео

Украинские комплексы «Стугна». Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/n168559-unichtojenie-vrajeskoy-tehniki-s-ptrk-stugna-popalo-na-video.html

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Протитанковий ракетний комплекс «Стугна» доводить свою ефективність в російсько-українській війні.

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу показали справжній майстер-клас роботи з ПТРК «Стугна» від конструкторського бюро «Луч». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

На опублікованому відео показали знищення двох одиниць озброєння ворога. У першому епізоді, судячи з усього, знищили самохідну артилерійську установку. У другому був підбитий зенітний ракетний комплекс «Тор» або «Тунгуска».

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На сторінці бригади імені Лицарів зимового походу у Facebook зазначають, що в обох випадках стрільбу виконали із так званим перевищенням, коли пуск робиться вище за ціль, а потім ракету вже доводять до неї. Військові переконують, що це необхідно, коли стрільба виконується зі складної позиції — з низини або «по рівню горизонту» бо ракета одразу після пуску «присаджується» і може вдаритись о землю.

Нагадаємо, ворожу техніку в Україні знищують не тільки «Джавеліни» та британські ПТРК NLAW, хороші результати показують й українські комплекси «Стугна».