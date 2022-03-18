В центре Львова выставили 109 детских колясок. Фото: Андрей Садовый

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Ракурс

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну вбили 109 дітей.

На Площі Ринок у Львові поставили 109 порожніх дитячих візочків. Ці візочки — символи «життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною». Про це 18 березня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє, — йдеться в повідомленні.

За словами Садового, українцям необхідно вимагати від урядів інших країн закриття неба над Україною. Він закликав фотографувати акцію й розповідати про злочини росії та публікувати у соціальних мережах вимоги закрити українське небо.

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Нагадаємо, 17 березня у Чернігові під час розбирання завалів рятувальники дістали родину з п’яти загиблих: хлопчик та дівчинка двійнята по три роки, старша сестричка 12 років та їхні батьки. Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку.