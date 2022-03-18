Польша вдвое увеличивает армию

Армию Польши планируют увеличить вдвое, фото: MaxPixel

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав підтриманий усіма партіями парламенту «Закон про захист батьківщини», котрий передбачає збільшення чисельності польської армії вдвічі — до 300 тис. осіб. З них військовослужбовців передбачено щонайменше 250 тис., а військ територіальної оборони — не менше 50 тис.

Також законом передбачене збільшення видатків на обороноздатність країни до 3% від ВВП країни в 2023 році, повідомляє Польське радіо.

За словами Дуди, цей закон було створено не через напад росії на Україну, а тому, що такий сценарій передбачався.

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Ми передбачали те, що росія може напасти на Україну, так, як це колись передбачив президент Лех Качинський, — наголосив Дуда. — На жаль, ми сподівалися, що це може статися. І що у зв’язку з цим ми в майбутньому можемо бути черговою ціллю нападу ненажерливої імперської росії. Тому ми прийняли таке рішення.

Джерело: Польське радіо