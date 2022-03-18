Лагеря для российских военнопленных заработали в Украине

Российские военнопленные, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n168584-lagerya-dlya-rossiyskih-voennoplennyh-zarabotali-v-ukraine.html

Ракурс

В Україні вже діють табори для російських військовополонених.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про це в інтерв’ю BBC.

Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція, — зазначила вона.

За словами Венедіктової, за військовополонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган — Військова служба правопорядку.

Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП), — додала генпрокурор.



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Венедіктова додала, що полоненим надається медична допомога майже на тому ж самому рівні, що й українським військовим.

Джерело: BBC