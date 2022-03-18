Табори для російських військовополонених запрацювали в Україні

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Російські військовополонені, фото: «Фокус»
Табори для російських військовополонених запрацювали в Україніhttps://racurs.ua/ua/n168584-tabory-dlya-rosiyskyh-viyskovopolonenyh-zapracuvaly-v-ukrayini.htmlРакурс
В Україні вже діють табори для російських військовополонених.
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про це в інтерв’ю BBC.
Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція, — зазначила вона.
За словами Венедіктової, за військовополонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган — Військова служба правопорядку.
Звичайно, у нас військовополонені мають знаходитися у спеціальних військових таборах, і ми це відпрацювали, у нас підписаний спільний наказ з Міноборони, МВС, іншими дотичними службами, але це питання конкретно до них (ВСП), — додала генпрокурор..
Венедіктова додала, що полоненим надається медична допомога майже на тому ж самому рівні, що й українським військовим.
Джерело: BBC
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