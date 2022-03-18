Голова Верховної Ради допустив зміни в Конституції щодо руху до НАТО

Руслан Стефанчук, фото: Ye.ua

https://racurs.ua/ua/n168583-golova-verhovnoyi-rady-dopustyv-zminy-v-konstytuciyi-schodo-ruhu-do-nato.html

Ракурс

Українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень після закінчення переговорів щодо припинення війни.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму, — заявив він. — Тому ми будемо дивитися до якого шляху будуть йти переговірники і тоді вже відшукуватимемо ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію в цій частині.

За словами Стефанчука, для України важливо, щоб «за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави».

.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що принципова позиція стосовно переговорів полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»