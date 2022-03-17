Повернення до кордонів України 1991 року — Банкова про переговори з рф

https://racurs.ua/ua/n168525-povernennya-do-kordoniv-ukrayiny-1991-roku-bankova-pro-peregovory-z-rf.html

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Війна фашистської росії й військові злочини рашистів проти мирного населення України триває. Тим часом, на переговорах з окупантами принципова позиція президента Володимира Зеленського полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік.

Потужні інформаційно-психологічні операції, новою темою яких стала спекуляція нібито на тому, що Україна відмовляється або програє на перемовинах. Хочу вам нагадати, що принципова позиція президента України полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік, — розповів на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

На його думку, усе, про що домовиться Київ з москвою «має бути краще, ніж до війни».

Адже навіщо тоді були жертви українського народу. Тож, вам нема про що хвилюватися, ми піклуємося тут і про державу, і про народ, тому що ми і є з вами і держава, і народ, і ніколи не здамо наших національних інтересів, — переконує Арестович.



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Зі слів радника глави ОПУ, ворог, розуміючи, що він не може отримати перемогу ані в повітрі, ані на землі, вдається до своїх традиційних засобів ведення війни — руйнування цивільних об'єктів, терору місцевого населення і потужних інформаційно-психологічних операцій.

Нагадаємо, напередодні впливове видання FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає оголошення Києвом нейтралітету і обмеження армії. У Зеленського заявили, що FT надрукувало чернетку, яка демонструє побажання країни-агресора.