Глава Верховной Рады допустил изменения в Конституции относительно НАТОhttps://racurs.ua/n168583-glava-verhovnoy-rady-dopustil-izmeneniya-v-konstitucii-otnositelno-nato.htmlРакурс
Українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень після закінчення переговорів щодо припинення війни.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму, — заявив він. — Тому ми будемо дивитися до якого шляху будуть йти переговірники і тоді вже відшукуватимемо ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію в цій частині.
За словами Стефанчука, для України важливо, щоб «за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави».
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що принципова позиція стосовно переговорів полягає в тому, що Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік.
Джерело: «Інтерфакс-Україна»